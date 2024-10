Der RKS Phoenix Mutterstadt waren auf der heimischen Anlage insbesondere in den Mannschaftskategorien sehr erfolgreich.

In der schwersten Wertung mit dem 13-kg-Schottenhammer siegten Hans-Jörg Schiele, Dominique Zachrau und Gerhard Zachrau mit 41,10 m in der Allkategorie (MHK). Weitere Mannschaftssiege gab es in den Klassen M35 (Dominique Zachrau, Mathias Dapprich, Alexander Strub), M40 (Dominique Zachrau, Hans-Jörg Schiele, Martin Schoenherr), M55 (Hans-Jörg Schiele, Gerhard Zachrau, Martin Baranzke), M60 (Martin Baranzke, Klaus Lutter, Udo Rose), M65 (Dr. Klaus Lutter, Udo Rose, Christian Tauscher), M70 (Rolf Griesberg, Gerhard Thiele, Joseph Hummer) vor Team 2 (Christian Tauscher, Waldemar Wörner, Herbert Mussinghoff, Kurt Büttler) und M75 (Gerhard Zachrau, Waldemar Wörner, Joseph Hummer). Auch die Frauenteams in den Klassen WHK (Birgit Keller, Renate Ansel, Claudia Ernst-Offermann – 47,23 m), W45 (47,03 m) und W 50 (61,30 m) waren nicht zu schlagen.

In der Allkategorie (MHK, 13 kg) siegte in der Einzelwertung Dominique Zachrau mit 14,82 m knapp vor seinen Mannschaftskameraden Hans-Jörg Schiele (14,36 m) und Martin Baranzke. In den Klassen M35 und M40 (ebenfalls mit 13 kg) holten Mathias Dapprich und Dominique Zachrau jeweils weitere Goldmedaillen. Mit dem 8-kg-Schottenhammer siegten Klaus Lutter (M65), Rolf Griesberg (M70) und Gerhard Zachrau (M75). Der älteste Einzelsieger war Wolfgang Kownatka (M85, 3 kg) vom TV Sinzig mit 17,63 m. Auch die Phoenixfrauen trugen sich in die Siegerlisten ein: Birgit Keller (W45, 18,41 m), Renate Ansel (W50), Claudia Ernst-Offermann (W60) und Gertrud Böhm. Ulrike Schiele (W50) belegte Rang zwei.