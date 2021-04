Über 13.000 Kilometer haben die Handballer der HSG Mutterstadt/Ruchheim im vergangenen Jahr für einen guten Zweck laufend zurückgelegt. Am 9. April startet die Handballspielgemeinschaft mit den beiden Stammvereinen TSG Mutterstadt und TV Ruchheim die „Charity-Kilometer-Challenge 2.0“.

Coronabedingt werden die Sportler derzeit ausgebremst, doch laufen, walken und wandern dürfen sie. Pro zurückgelegten Kilometer werden die Handballer im Zeitraum vom 9. bis 25. April spenden. „Weil wir unseren geliebten Handballsport seit über einem Jahr nicht ausüben dürfen, möchten wir an den Erfolg der ersten Charity-Kilometer-Challenge anknüpfen, um unsere Gemeinschaft weiter zu stärken und gleichzeitig anderen Menschen zu helfen“, erklärt Gerhard Dörr vom HSG-Leitungsteam. Die Spenden gehen in gleichen Teilen (je ein Drittel) an die Grundschulen in Mutterstadt, die Grundschule in Ruchheim sowie die HSG Handball-Abteilung. Für die „Charity-Kilometer-Challenge 2.0“ sucht die HSG noch Sponsoren.

Noch Fragen?

Informationen zum Projekt unter www.hsg-muru-handball.de oder hsg.muru.handball@googlemail.com