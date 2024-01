In welcher deutschen Stadt besonders wenige Ehen halten und wo im Verhältnis zu den Eheschließungen die meisten Scheidungen eingereicht werden, hat das Informationsportal Betrugstest.com in einer Analyse von 100 deutschen Städten ermittelt. Das Ergebnis: In Hamburg ist die Scheidungsquote bundesweit am höchsten. Auch Ludwigshafen zählt zu den Hochburgen.

Mit einer Quote von 0,72 sichert sich der Stadtstaat Hamburg demnach den Titel „Scheidungshochburg 2022“. Damit gehen fast drei von vier Ehen in die Brüche. Ebenfalls häufig lassen sich Ostdeutsche scheiden: In Sachsen-Anhalt und Berlin trennen sich fast die Hälfte der verheirateten Paare. Dicht dahinter folgen das Saarland und Thüringen. Besonders unglücklich sind Eheleute auch in Bremen, Brandenburg und Sachsen: Hier beträgt die Scheidungsquote 0,42. Insgesamt erfährt die Ehe in Deutschland aber gerade wieder einen Aufwärtstrend: Nach einer bundesweiten Scheidungsquote von fast 0,42 (2021) steht sie 2022 bei knapp 0,39.

Hohe Quote auch in Mannheim

Sieben von zehn Paaren reichen in Hamburg die Scheidung ein. Emden, zuvor Spitzenreiter, wird damit vom Thron gestoßen und belegt mit einer Quote von 0,69 den zweiten Platz im Trennungsvergleich. Knapp dahinter folgt Ludwigshafen, wo beinahe sieben von zehn Eheschließungen wieder gelöst werden (0,67). Ebenfalls hohe Scheidungsraten gibt es in Worms (0,62). Deutlich über dem Bundesschnitt (0,39) finden sich Leverkusen, Krefeld und Mannheim, mit 0,61 und jeweils 0,57 Scheidungen pro Eheschließung. Die Top Ten komplettieren Kaiserslautern und Duisburg: Hier beträgt die Quote 0,55.

Angaben aus statistischem Bericht

Für die Analyse wurden dem Portal zufolge insgesamt 100 deutsche Städte auf ihre Eheschließungen und Ehescheidungen im Kalenderjahr 2022 hin untersucht und mit dem vorigen Jahr verglichen. Die Angaben gehen aus einem statistischen Bericht über Eheschließungen und -scheidungen hervor.

