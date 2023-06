Mit rund 20 Ortsverbänden und über 13.200 Mitgliedern ist der Sozialverband VdK, Kreisverband Vorderpfalz, einer der großen Organisationen in der Region und nach dem gesundheitsbedingten Rücktritt des Kreisvorsitzenden Uwe Bentz mit einer neuen Führungsspitze nach eigenen Angaben wieder gut aufgestellt. Holger Scharff, bisher Schriftführer, ist jetzt zum neuen Kreisvorsitzenden gewählt worden.

Über 30 Jahre dabei

Der Mundenheimer ist schon über 30 Jahre VdK-Mitglied, in der Stadt Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt, des Arbeiter-Samariter-Bunds und sozialpolitischer Sprecher der SPD-Stadtratsfraktion. Der Sozialverband berät bundesweit mehr als 2,1 Millionen Mitglieder und ist damit der größte Sozialverband Deutschlands. Im Vorjahr habe der VdK in der Vorderpfalz etwa zwei Millionen Euro für seine Mitglieder erstritten – bei über 1200 Verfahren. Durch sein großes Engagement in der Gesellschaft werde Scharff den Verband authentisch vertreten, ist VdK-Landesvorsitzender Willi Jäger überzeugt. Bentz dankt er für sein jahrelanges Engagement.

„Ein Verband für alle“

In den kommenden Monaten möchte Scharff die Arbeit des VdK und seine sozialpolitischen Standpunkte wieder mehr ins Licht der Öffentlichkeit bringen und den Austausch mit Akteuren aus Politik und Gesellschaft intensivieren. „Dass der VdK in den letzten Jahrzehnten immer größer und immer jünger geworden ist, zeigt, dass wir längst ein Verband für alle sind. Wir brauchen auch die junge Generation, um gemeinsam mit ihnen für eine bessere Zukunft zu kämpfen“, konstatiert Scharff.