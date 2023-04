Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer Schwein hat, hat Glück – sagt man. Die Sparkasse Vorderpfalz hat viele kleine, aber auch zwei sehr große – genau: Sparschweine. Eins grunzt in Ludwigshafen, das andere in Speyer. Was es mit den Wutzen auf sich hat und warum das Symboltier weiter saugut ankommt.

Keck reckt sie ihren Rüssel vorbei an einer Säule in Richtung Foyer und grinst sich einen mit ihren großen Augen, auch wenn ihr offener „Stall“ direkt an der Drehtür