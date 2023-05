Pünktlich zum Saisonstart im Freibad am Willersinnweiher am vergangenen Samstag sind die Temperaturen endlich geklettert, und die Sonne strahlt seither am blitzblauen Himmel. Das hat sich auch bei einer ersten Bilanz nach dem langen Pfingstwochenende bemerkbar gemacht: 2542 Besucher hat die Verwaltung nach eigenen Angaben ab Samstag bis einschließlich Montag in der Freizeitstätte gezählt. Das Freibad ist geöffnet montags, mittwochs und freitags von 9 bis 20 Uhr, dienstags und donnerstags von 7 bis 20 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 8 bis 20 Uhr. Kassenschluss ist jeweils eine Stunde vor Ende der Öffnungszeiten. Die Badezeit endet eine halbe Stunde vorher. Die zwei Ludwigshafener Hallenbäder sind derzeit geschlossen. Das Hallenbad Süd und das kleine Oggersheimer Sportbad machen seit der Freibadöffnung Sommerpause. Die Saison im Freibad endet voraussichtlich Anfang September.