Die Stadt hat Rodungsarbeiten rund um das Rathaus-Center in Auftrag gegeben, um Platz für einen großen Bauzaun zu schaffen, der das Areal während des Rückbaus des Gebäudes umgibt.

In dieser Woche werden Büsche, Sträucher und Bäume entfernt, um ein freies Baufeld zu bekommen. Eine externe Firma wurde damit vom Bereich Grünflächen und Friedhöfe des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) in Abstimmung mit der Bauprojektgesellschaft der Stadt Ludwigshafen (BPG) beauftragt. Beim Rückschnitt und der Fällung muss darauf geachtet werden, dass brütende oder Junge aufziehende Vögel nicht gestört werden. Deshalb dürfen Gehölzarbeiten nur zwischen Anfang Oktober und Ende Februar vorgenommen werden. Lediglich wenn Gefahr drohe, darf außerhalb dieses Zeitraumes gefällt werden. Mit dem Rückschnitt zum aktuellen Zeitpunkt hält sich die Stadt somit an die Vorschriften.

Die Rodung ist Teil der Einrichtung der Baustelle für den Rückbau des Gebäudekomplexes. Gefällt werden Bäume in der Havering Allee und in der Jaegerstraße. Auch im westlichen Wasserbecken und im Warenhof West werden Bäume gefällt. Pflanzen im nördlichen Wasserbecken werden lediglich zurückgeschnitten, teilt die Stadtverwaltung weiter mit.

Ersatz geplant

Da Bäume gerade in dichtbesiedelten Städten eine wichtige Funktion fürs Klima haben, plant die Stadt Ersatzpflanzungen für das nun wegfallende Grün um das Center. Entlang der geplanten neuen Helmut-Kohl-Allee als Ersatz für die Hochstraße Nord und in dem ebenfalls neuen Stadtquartier City West entlang der Allee soll Platz für neues Grün geschaffen werden, so die Stadt. Einen Zeitpunkt, wann die Ersatzpflanzung stattfinden soll, und wie viele Bäume es sein werden, nannte das Rathaus bisher nicht.

Aktuell läuft noch bis 2024 ein Baumpflanzprogramm, um durch den Klimawandel geschädigte Straßenbäume im ganzen Stadtgebiet zu ersetzen. Nach Angaben der Verwaltung fehlen zirka 1000 Straßenbäume. Die Stadt investiert für den Ersatz rund 900.000 Euro. In diesem Jahr werden 260 neue Straßenbäume gepflanzt.