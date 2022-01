In Ludwigshafen werden in diesem Jahr 260 neue Straßenbäume gepflanzt. Hintergrund: Durch den Klimawandel sind zahlreiche Bäume geschädigt und müssen gefällt werden. Nach Angaben der Verwaltung fehlen im gesamten Stadtgebiet zirka 1000 Straßenbäume. Die Stadt hat deshalb ein Baumpflanzprogramm für die Jahre 2021 bis 2024 angeschoben, um das fehlende Grün zu ersetzen. Nachdem im vergangenen Jahr in den Stadtteilen Mitte, Süd und Nord nachgepflanzt wurde, liegt in diesem Jahr der Schwerpunkt auf Mundenheim (90 neue Bäume), Rheingönheim (110), West (20) und Maudach (40). Gepflanzt werden sollen die Bäume zwischen Oktober und Dezember. Die Stadt vergibt die Arbeiten dazu an eine externe Firma, die auch für drei Jahre die Pflege der Pflanzen übernimmt. Der Bau- und Umweltausschuss hat dafür am Montag eine Summe von 900.000 Euro bewilligt.