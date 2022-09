Ruchheim ist wieder in Kerwelaune: Bei der Eröffnung mit Fassbieranstich am Samstag herrschte bei schönem Wetter gute Stimmung unter den Besuchern. Bis zum Ende der Kerwe am Dienstag gibt es noch ein unterhaltsames Programm.

Begonnen hatte die große Ruchheimer Sause schon am Freitagabend. Zum allerersten Mal durften dabei die Fanfaren der Turmbläser das Signal zum Auftakt geben. Die offizielle Kerweeröffnung folgte dann am Samstagnachmittag auf dem Festplatz. Die musikalische Einstimmung übernahm der Musikverein 1975 Oggersheim, es folgte das traditionelle „Ruchemer Lied“, das der Gesangsverein und die Chorgemeinschaft Ruchheim anstimmten.

Auch das »Ruchemer Lied« durfte zur Kerweeröffnung natürlich nicht fehlen. Foto: büg

„Wir freuen uns, dass nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder Kerwe ist“, begrüßte Ortsvorsteher Dennis Schmidt (CDU) die zahlreichen Gäste auf dem Schlossplatz. Die „Ruchemer“ waren dabei offensichtlich mit dem Wettergott im Bund: Am Nachmittag kam die Sonne heraus und sorgte für angenehme Wärme. Die letzten beiden Jahre seien schwierig gewesen. Daher sei die Initiative „Füreinanderdasein“ gegründet worden. „Das hat gezeigt, wie stark Ruchheim zusammenhält. Wir hatten im Nu 50 Helfer zusammen“, sagte Schmidt und bedankte sich an dieser Stelle auch bei all den Ehrenamtlichen, die mit ihrem Einsatz die Kerwe möglich gemacht haben. Besonders freute sich der Ortsvorsteher auch darüber, dass der Sportverein Ruchheim in diesem Jahr wieder mit dabei ist.

Nach drei lockeren Schlägen steckte der Zapfhahn im Fass und das Festbier von Mayer-Bräu konnte fließen. Foto: büg

Den traditionellen Fassbieranstich meisterte Schmidt mithilfe der Assistenz von Saskia I., Stadtprinzessin der Stadt Ludwigshafen und der Gartenstädter „Mauerblümcher“, souverän. Nach drei lockeren Schlägen steckte der Zapfhahn im Fass und das Festbier des Mayer-Bräus konnte fließen.

Leberknödel am Montag

Am Samstagabend sorgten die Schloßhogger mit ihrer Klamaukshow „Die steppenden Deppen“ für Lacher und gute Unterhaltung. Am Sonntag konnte nach einem ökumenischen Gottesdienst unter Begleitung des Posaunenchors und der TC Big Band weiter gefeiert werden. Am Montag werden vom Turnverein zum Mittagessen Leberknödel serviert. Der Freundeskreis der TV-Handballer bietet an allen Tagen gebackene Kartoffelpuffer an. Einen Seniorennachmittag veranstaltet die Stadt am Montag ab 14.30 Uhr.

Bis Dienstag halten die teilnehmenden Vereine den Kerwebetrieb aufrecht. Mit Einbruch der Dunkelheit wird die Kerwe dann am Dienstagabend mit einem Trauermarsch zu Grabe getragen.