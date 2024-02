Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine neue Flutlichtanlage, mehrere Renntage und ein Jubiläum – der Kalender des RSC Ludwigshafen ist für das Jahr 2024 vollgepackt. Im Mittelpunkt der Ereignisse steht einmal mehr die Radrennbahn in Friesenheim.

Die am 6. Mai 1956 eingeweihte Friesenheimer Radrennbahn des RSC Ludwigshafen an der Weiherstraße wird am 15. Mai ab 16 Uhr innerhalb von etwa vier Stunden zum unterhaltsamen Freiluft-Schauplatz