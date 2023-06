Seit dem Frühjahr kann das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Vorderpfalz, das seinen Sitz in Mundenheim hat, wieder eine Rettungshundestaffel stellen. Zu verdanken ist das dem ehrenamtlichen Engagement von fünf Hundebesitzern aus Ludwigshafen, dem Rhein-Pfalz-Kreis, dem Kreis Bad Dürkheim und aus Neustadt, die Woche für Woche auf einem Hundeplatz in Altrip und in Waldgebieten im Pfälzer Wald das Aufspüren von Menschen simulieren. Nach abgelegter strenger Prüfung dürfen die Tandems aus Mensch und Tier nun bei der Personensuche eingesetzt werden.

Im Gegensatz zu Mantrailern, die eine vorgegebene Molekülspur verfolgen, und Trümmerhunden, die etwa in Erdbebengebieten eingesetzt werden, haben Rettungshunde die Aufgabe, in unbekanntem großflächigem Terrain Menschen in einer hilflosen Lage zu erschnüffeln. Nicht auf gut Glück, sondern mit einer feinen Hundenase, die zu der feinen Duftglocke findet, die ein kauernder Mensch um sich herum ausbreitet. Während solche Einsätze für den Vierbeiner eher einer abenteuerlichen „Schatzsuche“ gleichkommen, braucht der Zweibeiner eine gute Kondition, um sich durch unwegsames Gelände und Gestrüpp zu schlagen.

Geleitet und trainiert wird die DRK-Rettungshundestaffel von Franziska Eck und Dominic Weiß. Mit Labradorhündin Elisa macht sich die hauptberufliche Leiterin der Abteilung für Vermögenskunden bei der Sparkasse auch selbst immer wieder auf die Suche. Wie sie professionell angelegt und wie intensiv dafür bei Wind und Wetter trainiert wird, lesen Sie in einer Reportage in der RHEINPFALZ am SONNTAG.

Spenden

Für den Auf- und Ausbau des ehrenamtlichen Engagements der Rettungshundestaffel ist der DRK-Kreisverband Vorderpfalz als Empfänger auf Spenden angewiesen auf das Konto DE74 6709 0000 0000 000990, Verwendungszweck: zweckgebundene Spende Rettungshundestaffel. Das Team ist auch auf der Suche nach einem geeigneten Fahrzeug mit ausreichend Platz für einen angemessenen Hundetransport. Nähere Infos per E-Mail an rhs@kv-vorderpfalz.drk.de.