Ludwigshafen Rollerfahrer wird bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

91-211649032

Ein Auto hat am Donnerstagnachmittag in Ludwigshafen-Friesenheim einen Rollerfahrer erfasst. Laut Polizei wollte ein 39-Jähriger gegen 17.30 Uhr in der Schwedlerstraße in Richtung Kopernikusstraße abbiegen, übersah dabei jedoch den 62-Jährigen auf seinem Roller. Der Zusammenstoß ereignete sich im Einmündungsbereich beider Straßen. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

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