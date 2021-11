Die Asylbewerberunterkünfte im Rheingönheimer Rampenweg sollen für rund 650.000 Euro saniert werden. Das hat der Bauausschuss am Montag einstimmig beschlossen. Der Gebäudekomplex, der Mitte der 1990er-Jahre gebaut wurde, sei ein Sanierungsfall. In den Küchen müssen die Wände, der Boden und die Küchenzeilen komplett erneuert werden. Die Sanitärräume müssen ebenso komplett renoviert werden, so die Stadt. Defekte Fenster, Rollläden und Türen sollen repariert werden. In allen Bereichen des Gebäudes sei ein neuer Estrich fällig, auch der Innenputz müsse größtenteils neu aufgetragen werden. Auch Malerarbeiten sind vorgesehen, ebenso eine Überprüfung der Elektroinstallationen. Die Vorbereitung der Sanierung ist angelaufen, die Bauarbeiten sollen von Februar bis Juli erfolgen. Die Flüchtlingsinitiative „Respekt: Menschen!“ hatte gefordert, dass die Bewohner der Unterkunft noch bis zum Sanierungsbeginn im Rampenweg bleiben können und nicht schon vorher in andere Unterkünfte mit Gemeinschaftsküchen und -bädern umziehen müssen. „Wir begrüßen, dass endlich etwas gemacht wird“, sagte Julia May (SPD). Die Kritik am Bauablauf habe sie nicht ganz nachvollziehen können.