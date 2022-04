Nachdem der Flugbetrieb der Rhein-Neckar Air seit Oktober ruhte, ist am Samstag um 8.30 Uhr in Mannheim wieder eine Maschine Richtung Sylt abgehoben. Die Nordseeinsel wird nun dreimal wöchentlich von Mannheim aus und ab 7. Mai wöchentlich von Kassel angeflogen. „In den letzten Monaten stand das Telefon selten still. Viele unserer Reisenden sind Vielflieger und haben sich erkundigt, wann wir wieder fliegen. Wir haben regen Zuspruch und Rückhalt erhalten“, sagt Dirk Eggert, Geschäftsführer der Fluggesellschaft. Die letzten Wochen seien genutzt worden, um sich auf die Wiederaufnahme des Flugbetriebs vorzubereiten. Laut Eggert fanden zum einen Schulungen des Personals statt. Zum anderen seien sowohl an Bord als auch am Boden Vorkehrungen getroffen worden, um eine sichere Reise zu gewährleisten. Die Regionalfluggesellschaft hat sich entgegen der Philosophie „Fliegen wie privat“ dazu entschieden, vorerst auf ein Catering an Bord zu verzichten. Im Einsatz sind 31-sitzige Flugzeuge vom Typ Dornier 328. Eineinhalb Stunden sind die Maschinen zwischen Neckar und Nordsee unterwegs. Der City Airport befindet sich rund 3,5 Kilometer östlich des Mannheimer Zentrums im Stadtteil Neuostheim. Seit März 2014 findet auf dem Flugplatz wieder Linienverkehr statt, nachdem Cirrus Airlines im Dezember 2011 den Flugbetrieb nach Mannheim eingestellt hat. Darüber hinaus heben in Neuostheim Sport- und Privatflieger sowie Maschinen mehrerer Unternehmen ab.