Zwei „Gedenktage“ sind Anlass für eine Aktionswoche mit viel Programm in der Rhein-Galerie ab Samstag: der „Welttag des Buches“ und der „Fashion Revolution Day“.

Die Aktionswoche vom 18. bis 24. April ist laut Ankündigung Teil des Jubiläumsprogramms der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen, die ihr 125-jähriges Bestehen feiert. Die Aktionswoche wird von der VHS, der Initiative Lokale Agenda 21 (ILA 21) und dem Verein Selbsthilfegruppe Analphabeten Ludwigshafen-Mannheim (Saluma) mit weiteren Kooperationspartnern organisiert. Sozialdezernent David Guthier (SPD) eröffnet die Aktionswoche am Samstag, 18. April, um 10.30 Uhr mit einem Grußwort.

Der „Welttag des Buches“ findet jährlich am 23. April statt, der „Fashion Revolution Day“ am 24. April erinnert an den Einsturz der Rana-Plaza-Textilfabrik in Bangladesch im Jahr 2013. Durch beide unterschiedliche Anlässe entstehe das vielfältige Programm der Aktionswoche, teilt die Stadtverwaltung mit. Vorgesehen sind Ausstellungen, Workshops, Lesungen und Impulsvorträge rund um die Themen Nachhaltigkeit, Upcycling, Fairtrade, Mode und Bücher.

Bücher und Kleider tauschen

Während der Woche ist der Verein Saluma mit einer Bücher-Tauschbörse vor Ort und die ILA 21 präsentiert täglich eine Plakatausstellung zu Nachhaltigkeit, Fairtrade und Fair Fashion in Ludwigshafen. Ergänzt wird das Ausstellungsprogramm am 18. April durch den Makerspace Rhein-Neckar, der von 10 bis 18 Uhr Ergebnisse aus seiner eigenen Do-it-yourself-Upcycling-Werkstatt zeigt.

Unter dem Titel „Frauen, Fashion, Fairness: Wie kann unsere Kleidung nachhaltiger werden?!“ geht es am Eröffnungstag um 10.45 und um 13 Uhr um die Frage nach fairer und nachhaltiger Kleidung in einem Vortrag von Marijke Mulder von Femnet (Bonn), einem Verein, der sich für bessere Bedingungen für Frauen in der Textilindustrie einsetzt. Ein Schwerpunkt der Aktionswoche liegt auf Mitmach-Angeboten: So lädt Andrea Magin am 18. April von 14 bis 16.15 Uhr und am 22. April von 15.45 bis 18 Uhr zum Textil-Upcycling-Workshop „Früchte und Gemüse aus Stoff“ ein. Aus alten Büchern kann man per Faltkunst Orimoto kleine Kunstwerke oder Ohrringe entstehen lassen. Wie das geht, zeigt Saluma am 20. April von 16 bis 18.15 Uhr und am 21. April von 13 bis 15.15 Uhr. Am 23. April steht außerdem ein Jeans-Upcycling-Workshop mit Susanne Strauß im Programm – von 13.30 bis 15.45 Uhr sowie 16.30 bis 18 Uhr.

Lesungen und Schokolade

Auch Familien kommen auf ihre Kosten: Am 23. April finden am „Welttag des Buches“ um 12 und 15 Uhr Lesungen für Kinder und Eltern statt. Darüber hinaus ist die Initiative Fairtrade-Town Ludwigshafen am 23. April von 12 bis 17 Uhr vor Ort und bietet fairen Kaffee sowie den Verkauf der fair gehandelten „Ludwigshafener Schokoladenseiten“ an.

Die Aktionswoche endet am 24. April, also am „Fashion Revolution Day“, mit einer Kleidertausch-Party von 16 bis 18.30 Uhr in der Volkshochschule, im Bürgerhof, Raum 210.

„Die Aktionswoche verbindet auf anschauliche Weise Bildung, Kreativität und Nachhaltigkeit und lädt Menschen jeden Alters dazu ein, sich inspirieren zu lassen, Neues auszuprobieren und gemeinsam über bewussten Konsum nachzudenken“, sagt Sozialdezernent David Guthier (SPD).

Noch Fragen?

Eine Anmeldung zu den einzelnen Programmpunkten ist nicht notwendig. Informationen gibt es auch im Internet unter www.vhs-lu.de oder auf www.rheingalerie-ludwigshafen.de.