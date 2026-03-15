Zwei neue Dezernenten über ihren Start, die Schulprobleme in Ludwigshafen, die Zukunft des Südweststadion und die Folgen der einen für die andere Landtagswahl.

Herr Pletscher, Herr Guthier, sind Sie gut ins neue Amt gestartet?

Pletscher: Ja. Ich wurde herzlich aufgenommen. Die vergangenen Monate waren zwar aufgrund der aktuellen Herausforderungen alles andere als einfach, aber ich bin froh, hier zu sein. Die Zusammenarbeit mit meinem Team sowie dem Stadtvorstand läuft hervorragend. Es bereitet mir große Freude, diese Aufgaben anzupacken.

Guthier: Mein Start war total positiv. Ich bin genau richtig da, wo ich bin. Ich komme jeden Morgen mit großer Freude ins Büro im Stadthaus Nord und hatte schon sehr viele schöne und interessante Begegnungen.

Herr Pletscher, eine aktuelle Herausforderung ist die Bildungspolitik. Sie hat sich zum zentralen Thema der Landtagswahl entwickelt, Ludwigshafen steht besonders im Fokus – Stichwort: Zustände an der Karolina-Burger-Realschule plus in Mundenheim. Was bedeutet das für Ihre Arbeit?

Pletscher: Es ist schade, dass Ludwigshafen in den Medien oft negativ dargestellt wird, wenn es um Bildung geht. Das wird weder den engagierten Lehrkräften noch den Schülerinnen und Schülern gerecht. Die große Mehrheit verhält sich völlig altersgerecht. Es sind ein paar Schluris, die dem Ruf der Schulen und des Standorts Ludwigshafen schaden. Es sind einige wenige Vorfälle, wie zuletzt der Einsatz von Reizgas an der Burger-Realschule, die bundesweit für Aufsehen sorgten. Unsere Aufgabe ist es jetzt, mit den Schulen, den Eltern und den Verantwortlichen auf Landesebene Lösungen zu erarbeiten.

Wie könnten diese konkret aussehen?

Pletscher: Wir müssen maßgeschneiderte Maßnahmen entwickeln, die die individuellen Bedingungen an den Schulen berücksichtigen. Dazu gehören Schulsozialarbeit, die Unterstützung durch pädagogische Fachkräfte sowie ein intensiverer Dialog mit Eltern und Rektoren. Einheitliche Konzepte für alle Schulen in Rheinland-Pfalz und in der Stadt halte ich für nicht zielführend, da die Probleme an den verschiedenen Standorten sehr unterschiedlich sind. Wichtig ist, dass wir gemeinsam mit den Schulen, dem Land und freien Trägern an nachhaltigen Konzepten arbeiten.

Mehr Polizei an Schulen halten beide Dezernenten für ein falsches Signal - ebenso wie die Stigmatisierung einzelner Schulen. Foto: Uwe Anspach/dpa

Wäre mehr Polizei an Schulen eine Lösung?

Pletscher:Nein, das halte ich für einen Fehler. Dadurch stigmatisiert man Schulen. Sie sind ein Ort zum Lernen, Schüler sowie Lehrer sollen sich dort wohl und sicher fühlen.

Guthier: Polizei an Schulen kann keine langfristige Lösung sein. In Extremsituationen mag ein solcher Einsatz notwendig sein, aber unser Hauptaugenmerk muss darauf liegen, Schulen zu sicheren und attraktiven Orten für Bildung zu machen. Prävention ist wesentlich effektiver.

Bei Problemen wird schnell ein Sündenbock gesucht. Ein häufig geäußerter Kritikpunkt ist, dass die Landesregierung die Bildungspolitik in den letzten Jahren verbockt und sich zu wenig gekümmert hat. Teilen Sie diese Einschätzung, Herr Pletscher?

Pletscher: Ich denke nicht, dass man pauschal behaupten kann, die Landesregierung habe das Thema Bildung vernachlässigt. Es wurden jedoch Entscheidungen getroffen, die nicht immer ideal waren. Ein Beispiel ist die Abschaffung der Hauptschule und der verbindlichen Grundschulempfehlung. Viele Eltern und Lehrkräfte fühlen sich dadurch nicht ausreichend eingebunden.

Brauchen wir wieder eine Hauptschule, Herr Guthier?

Guthier: Die Frage, wie erfolgreich unser Bildungssystem ist, hängt weniger von solchen Schulstrukturdebatten ab, sondern stärker davon, wie wir es ausgestalten.

Und das heißt?

Guthier: Wir müssen deutlich früher ansetzen – bereits in der Kita. Wir müssen extrem früh anfangen, Kinder zu fördern, auch individuell. Der Beruf der Erzieherinnen und Erzieher sollte attraktiver gestaltet werden, etwa durch bessere Bezahlung und duale Ausbildungsmöglichkeiten. Wir brauchen mehr junge Menschen, die sich dafür entscheiden, in diese Berufsausbildung einzusteigen. Zudem brauchen wir eine stärkere Durchlässigkeit im Bildungssystem, damit Schülerinnen und Schüler auch später noch die Möglichkeit haben, ihren individuellen Weg zu finden. Dann ist die Frage, auf welche weiterführende Schule ich mein Kind schicke, vielleicht gar nicht mehr so entscheidend. Zudem müssen wir endlich wegkommen von dieser Stigmatisierung einzelner Schulen.

Pletscher: Da stimme ich zu. Und: Wir müssen den Job der Erzieherinnen und Erzieher ins Berufsbildungsgesetz bekommen. Einer der ältesten Berufe ist dort nicht verankert, das versteht kein Mensch. Die Leute machen fünf Jahre eine Ausbildung, kriegen davon drei oder dreieinhalb Jahre keine Vergütung und danach ein bescheidenes Entgelt. Das muss sich ändern. Seit Jahren bringe ich das in Arbeitgeberverbänden immer wieder ein. Für mich ist es eines der Grundprobleme in der frühkindlichen Bildung, dass wir den Erzieherberuf nicht im dualen System haben. Was mir noch wichtig ist, auch wenn das politisch eine eher unangenehme Botschaft ist: Wir müssen Eltern mehr in die Pflicht nehmen. Erziehung und Bildung fängt zu Hause an. Und auch wenn die AfD anderes behauptet: Es sind nicht nur Migrantenkinder, die etwas anstellen. Klar ist auch: Städte wie Ludwigshafen brauchen mehr Aufmerksamkeit. Das Gießkannenprinzip funktioniert hier nicht.

Guthier: Dort, wo die Bedarfe besonders hoch sind, müssen wir auch entsprechend mehr investieren: in Sprachförderung, aber auch in Kulturvermittlung. Das sind Themen, die mich umtreiben. Es ist im Übrigen auch nicht so, dass da bislang nichts passiert ist. Ich habe mich immer stark dafür gemacht, dass wir die Familiengrundschulzentren nach Ludwigshafen holen. Mittlerweile haben wir drei. Die ersten Rückmeldungen sind vielversprechend. Ich würde mir wünschen, dass wir da noch eine besseren Personalausstattung vom Land gefördert bekommen.

Sanieren, abreißen? Pletscher und Guthier sind sich einig, das bald eine Grundsatzentscheidung zum Südweststadion fallen muss. Foto: Ralf Moray

Herr Pletscher, ein weiteres großes Thema in Ihrem Dezernat ist die Situation der städtischen Sportstätten, insbesondere das marode Südweststadion. Hat die alte Arena eine Zukunft?

Pletscher: Das Südweststadion ist ein emotionales Thema, das viele Menschen in Ludwigshafen bewegt. Es ist jedoch klar, dass wir nicht länger zögern können. Wir müssen entweder das Stadion sanieren oder es abreißen und anderweitig nutzen. Dabei gilt es, die Bedürfnisse der Stadt zu berücksichtigen, beispielsweise für die Leichtathletik oder andere sportliche Nutzungen. Eine Entscheidung wird in den kommenden Jahren getroffen werden müssen – eingebettet in ein Gesamtkonzept für alle Sportstätten.

Guthier: Das Thema wurde jahrelang verschoben, weil richtigerweise andere Prioritäten insbesondere im Bereich der Verkehrsinfrastruktur gesetzt wurden und vor einer Entscheidung dieser Tragweite zahlreiche Details geklärt werden müssen. Das geht nicht von heute auf morgen, aber wir müssen da jetzt dran.

Das gilt auch für die Personalausstattung in der Stadtverwaltung. Aktuell sind Hunderte Stellen unbesetzt. Wie wirkt sich das auf Ihre Arbeit aus?

Guthier: Wir spüren den Fachkräftemangel, wenn auch nicht so stark wie in anderen Bereichen, beispielsweise bei den Erzieherinnen und Erziehern. Besonders bei der Leistungssachbearbeitung machen sich die Engpässe bemerkbar. Hier müssen wir intern enger zusammenarbeiten, um die Aufgaben besser zu verteilen und die Belastung abzufedern.

Pletscher: In meinem Ressort sind rund 200 Stellen unbesetzt. Das ist schon eine Hausnummer. In erster Linie heißt das: Alle müssen mehr arbeiten. Dass die Verwaltung trotz dieser gravierenden Personalprobleme seit Jahren weitgehend reibungslos funktioniert, ist ein Indiz dafür, wie motiviert und engagiert die Kolleginnen und Kollegen ihren Job ausüben.

Welche Prioritäten setzen Sie in Ihren Ressorts für die kommenden Monate?

Pletscher:Mein Schwerpunkt liegt auf einer besseren Unterstützung unserer Schulen und Kitas. Außerdem möchte ich die Verwaltung als Arbeitgeber attraktiver machen, um eben mehr Fachkräfte zu gewinnen.

Wie sieht es im Sozialdezernat aus?

Guthier: Für mich steht Prävention im Vordergrund. Ob in der Pflege, bei der Wohnungslosigkeit oder beim Thema Sucht. Frühzeitige Maßnahmen sparen langfristig Kosten und helfen den Menschen unmittelbar.

Wenig hilfreich für Tausende Mieter war die Ankündigung der BASF-Tochter Wohnen + Bauen, einen Großteil ihrer Wohnungen zu verkaufen – 4400 von insgesamt 5800. Das belastet auch das Vertrauensverhältnis zur Stadt. Wie schätzen Sie das ein?

Guthier: Es obliegt mir nicht, die Entscheidung der BASF zu kommentieren. Unsere Aufgabe ist es jetzt, zu schauen, welche Konsequenzen sie hat und wie wir dafür sorgen, dass am Ende das große Paket der 3300 Wohnungen, das en bloc verkauft werden soll, nicht an einen neuen Eigentümer geht, dessen einzige Absicht es ist, so gewinnmaximierend wie möglich unterwegs zu sein. Wir reden da ja über eine Größenordnung, die stadtbildprägend, prägend für den sozialen Zusammenhalt und prägend für Fragen der Stadtentwicklung ist. Ich sehe das wie Oberbürgermeister Klaus Blettner: Der kommunale Einfluss muss gegeben sein.

Können Sie die Entscheidung der BASF für einen Einmaleffekt in der Bilanz nachvollziehen, Herr Pletscher?

Pletscher: Es schlägt natürlich Wellen, wenn ein Unternehmen wie die BASF eine solche Entscheidung trifft. Das trifft viele Menschen, und es trifft noch mehr deren Gemüter. Und das – wie Sie richtig sagen – für einen einmaligen Bilanzeffekt. Andererseits geht es immerhin um rund eine halbe Milliarde Euro. Wir müssen jetzt als Stadt zeigen, dass wir stark und leistungsfähig genug sind, den Betroffenen zur Seite zu stehen, natürlich in erster Linie über die Wohnungsbaugesellschaft GAG. Das müssen wir prüfen. Der OB hat das klar formuliert und eruiert nun, was möglich ist.

Für viel Gesprächsstoff sorgt auch das Ergebnis der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Herr Guthier, wie sehr hat Sie das SPD-Resultat schockiert? Ihre Partei hat es gerade so über die Fünf-Prozent-Hürde geschafft.

Guthier: Na ja, schockiert kann man ja nur sein, wenn man’s nicht erwartet hätte. Und um ehrlich zu sein: Die Umfragen im Vorfeld haben schon darauf hingedeutet, dass das ein desaströses Ergebnis für die SPD Baden-Württemberg geben wird. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Was war der entscheidende Faktor?

Guthier: Dass es am Ende auf die Frage hinausgelaufen ist, wen die Menschen als Ministerpräsidenten wollten. Angesichts dieser Personaldynamik haben andere Parteien aus dem demokratischen Spektrum kaum noch eine Rolle gespielt. Hinzu kommt, dass der Zustand der SPD im Ländle besorgniserregend schlecht ist und man es nicht geschafft hat, den klassischen Markenkern der SPD stärker herauszuarbeiten, nämlich soziale Gerechtigkeit mit wirtschaftlicher Vernunft zu verbinden und daraus abzuleiten, wie man über Innovationen neue Jobs schafft. Insofern tut mir das für viele, die da sehr aktiv waren, leid. Aber es ist auch ein gutes Stück weit selbst verschuldet.

Herr Pletscher, wie enttäuscht waren Sie, dass die CDU trotz des vermeintlich großen Vorsprungs in ersten Umfragen nur als Zweiter hinter den Grünen durchs Ziel gegangen ist?

Pletscher: Auch das hat sich in den letzten Wochen angedeutet. Ich hätte mir natürlich ein anderes Ergebnis gewünscht. Mit Cem Özdemir hatten die Grünen einfach einen guten und weitaus prominenteren Kandidaten am Start. Das hat am Ende vermutlich den Ausschlag gegeben.

Lässt sich daraus für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 22. März ableiten, dass sich die SPD im Windschatten von Alexander Schweitzer noch vor die CDU schieben wird?

Pletscher: Ich hoffe es nicht. Aber unbestritten spielt der Amtsbonus eine Rolle.

Die SPD hat mit ihrem auf Schweitzer zugespitzten Wahlkampf also alles richtig gemacht, Herr Guthier? Ist das eine Lehre aus dem Wahlergebnis im benachbarten Bundesland?

Guthier: Definitiv. Schweitzer weiß genau, wo die Herausforderungen liegen und hat einen klaren Fokus auf Industrie-, Wirtschafts- und Bildungspolitik. Dass er Ministerpräsident kann, hat er in den vergangenen anderthalb Jahren bewiesen. Ihm geht es nicht um parteipolitische Ideologie, sondern darum, das Land voranzubringen. Am Ende werden die Wähler innen und Wähler diese Regierungserfahrung, die er mitbringt, honorieren.

Gordon Schnieder wird also als Herausforderer dasselbe Schicksal erleiden wie viele seiner Vorgänger – lange in Führung und zum Schluss dann doch noch von der SPD abgefangen?

Pletscher: Nein, das glaube ich nicht. Er ist klar, strukturiert, hat die wichtigen Themen verinnerlicht und wäre für mich der bessere Ministerpräsident. Rheinland-Pfalz braucht einen Wechsel mit der CDU an der Spitze.

Redet Herr Pletscher sich die CDU-Welt gerade schön, Herr Guthier? Oder ist es nicht doch so, dass Demokratie vom Wechsel lebt?

Guthier: Demokratie lebt vor allem davon, dass die richtige Politik fürs Land gemacht wird. Und dass es 35 Jahre lang keinen Wechsel gab, hat auch damit zu tun, dass die Jahre der sozialdemokratisch geführten Regierung unterm Strich gute Jahre für dieses Land waren, selbst wenn diese Zeit nicht fehlerfrei war. In der Summe steht Rheinland-Pfalz mit Blick auf viele objektive Daten einfach richtig gut da, etwa beim Arbeitsmarkt.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die AfD auch hier – wie in Baden-Württemberg – weiter zulegen wird.

Pletscher: Die Zuwächse der AfD besorgen mich sehr. Ihr etwas entgegenzusetzen, war für mich ein Grund, kommunalpolitisch tätig zu werden. Wir Demokraten müssen über Parteigrenzen hinweg und über inhaltliche Debatten hinaus agieren, um die AfD kleinzuhalten – das müssen wir einfach hinkriegen. Und das kriegt man dann hin, wenn wir besser und vertrauensvoller zusammenarbeiten, Entscheidungen treffen und näher an den Menschen dran sind.

Guthier: Die Welt hat sich verändert. Krieg in Europa, ein US-Präsident, bei dem man heute nicht weiß, was er morgen tut – das sorgt für ein hohes Maß an Unsicherheit. Aufgabe von Politik ist es, den Menschen wieder Sicherheit zu vermitteln. Und zwar im Sinne von tatsächlicher Sicherheitspolitik, aber eben auch im Sinne von sozialer Sicherheit. Gelingt uns das nicht, bereiten wir den Nährboden, auf dem eine AfD gedeiht, die übrigens ein großes Interesse daran hat, dass es diesem Land nicht gut geht. Das ist deren Geschäftsmodell. Das ist aber nicht der alleinige Grund, da dürfen wir uns nicht in die Tasche lügen.

Worauf spielen Sie an?

Guthier: Es gibt nicht nur Protestwähler, sondern auch der Anteil mit ausgeprägtem rechtspopulistischen bis rechtsextremen Gedankengut nimmt zu, wenn man beispielsweise die Ergebnisse der „Mitte-Studien“ der Friedrich-Ebert-Stiftung betrachtet, die Auskunft über Verbreitung, Entwicklung und Hintergründe rechtsextremer, menschenfeindlicher und antidemokratischer Einstellungen in Deutschland geben. Das muss uns massiv zu denken geben. Gute Politik besser zu vermitteln, ist ein Baustein, aber eben nicht der einzige. Extremismusprävention muss schon ganz früh ansetzen. Die Art und Weise, wie gerade auch junge Menschen von Rattenfängern mit den plumpesten Argumenten abgeholt werden, muss uns wirklich Sorgen machen.

So schließt sich der Kreis zur Bildungspolitik.

Guthier: Die Bildungspolitik ist sicher ein Baustein.

Mit »Arbeitshandschuhen« ausgestattet: Guthier und Pletscher nach ihrer Wahl im Stadtrat Ende Juni. Foto: Ralf Moray

Zur Person

David Guthier (36, SPD), ehemaliger Juso- und Parteivorsitzender, Stadtratsfraktionschef und Landtagsabgeordneter, leitet seit 1. Januar das Dezernat für Soziales und Integration (rund 350 Mitarbeiter). Der gebürtige Landauer ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Ludwigshafen-Süd. Er folgte auf Beate Steeg (67, SPD). Am 30. Juni wurde er mit 36 von 58 möglichen Stimmen im Stadtrat gewählt.

Lars Pletscher (45, CDU), davor Geschäftsführender Beamter in Bad Dürkheim, leitet seit 1. Januar das Dezernat Schulen, Jugend, Familie und Sport (rund 2000 Mitarbeiter). Er folgte auf Cornelia Reifenberg (67, CDU). Am 30. Juni wurde er mit 45 von 58 möglichen Stimmen im Stadtrat gewählt. Er ist in Ludwigshafen geboren und lebt seit 2011 mit seiner Familie in Lambsheim. Der Diplom-Verwaltungswirt ist verheiratet und Vater zweier Kinder.