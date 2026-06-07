Unbekannte haben den hinteren rechten Reifen eines Dienstwagens der Verkehrsüberwachung der Stadtverwaltung Ludwigshafen beschädigt. Nach Angaben der Polizei passierte die Tat am Freitag, 5. Juni, in der Berliner Straße. Der Schaden belief sich laut Mitteilung auf etwa 300 Euro. Der Reifen wurde zwischen 15.30 Uhr und 17.40 Uhr beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen unter Telefon 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.