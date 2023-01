Am späten Sonntagabend ist einem 21-jährigen Mannheimer ein Reh vors Auto gelaufen. Er war laut Polizei mit seinem Audi A3 auf der A650 von Bad Dürkheim kommend in Richtung Ludwigshafen unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Ruchheim habe der Autofahrer versucht, dem Tier auszuweichen. Dabei geriet sein Wagen offenbar ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Mehrere Trümmerteile von dem Auto flogen laut Polizei auf die Gegenfahrbahn. Drei Autofahrer erkannten die Fahrzeugtrümmer offenbar zu spät und fuhren über die Gegenstände. Dadurch entstanden an deren Autos ebenfalls Schäden. Der Unfallverursacher und zwei Mitfahrerinnen wurden bei dem Unfall laut Polizei leicht verletzt. Weil größere Mengen Öl und Benzin ausliefen, musste die A650 in Richtung Ludwigshafen für knapp 2 Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 15.000 Euro.