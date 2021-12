Die Schließung von Rathaus und Rathaus-Center steht kurz bevor: Zum Jahreswechsel werden die städtischen Mitarbeiter der Bürgerdienste mit Bürgerbüro, der Rentenstelle und Einbürgerung sowie des Standesamts in das ehemalige Kreissparkassen-Gebäude in der Bismarckstraße 21-25 umziehen. Wie die Stadt mitteilt, werden die Mitarbeiter dieser Bereiche vom 27. bis 30. Dezember nur eingeschränkt erreichbar sein. Die Telefonnummern und E-Mail-Adressen der Bereiche und Services behalten laut Verwaltung während und nach dem Umzug ihre Gültigkeit. Ab Januar seien sie dann am neuen Standort eingerichtet. Termine können über die Online-Terminvereinbarung auf www.ludwigshafen.de gebucht werden. Mit dem Auszug der Verwaltung aus dem Rathausturm ändert sich auch die städtische Postadresse. Die neue Postadresse der Stadtverwaltung lautet: Stadtverwaltung Ludwigshafen, Bismarckstraße 25, 67059 Ludwigshafen am Rhein. Die bestehende Postfach-Adresse der Stadtverwaltung bleibt unverändert: Stadt Ludwigshafen am Rhein, Postfach 21 12 25, 67012 Ludwigshafen.