Die Arbeiten zur Behebung des Wasserschadens, der zur derzeitigen Sperrung der Straßenbahnhaltestelle „LU Rathaus“ geführt hat, dauern an. Infolge der starken Niederschläge trat der Schaden am vergangenen Wochenende auf, da durch die Regenfälle Wasser ins Erdgeschoss der Haltestelle lief, wie die Stadtverwaltung berichtet. Die genaue Ursache, warum das Wasser durch die Decke in diesen Bereich eindrang, werde noch untersucht. Bereits am Pfingstwochenende seien kurzfristig Absperrungen errichtet und Wasser abgesaugt worden. Aktuell seien zwei Firmen beauftragt, um die Störung zu beheben und die Haltestelle schnellstmöglich freizugeben. Die Haltestelle „LU Rathaus“ bleibe bis auf Weiteres gesperrt. Die Bahnen nehmen laut Verwaltung zwar den regulären Linienweg, halten aber nicht an der Haltestelle. Die Bushaltestelle „LU Rathaus“ sei von den Einschränkungen nicht betroffen.