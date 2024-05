Wegen eines Wasserschadens ist die Haltestelle Ludwigshafen Rathaus ab sofort bis zunächst einschließlich Dienstag, 21. Mai, in beiden Richtungen für den Fahrgastwechsel gesperrt. Das hat die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) am Freitagnachmittag mitgeteilt. Demzufolge verkehren die Stadtbahnlinien 4/4A, 6/6A und 7 weiterhin auf ihrem regulären Linienweg, an der Haltestelle LU Rathaus kann allerdings nicht ein- und ausgestiegen werden. Der Busverkehr ist laut RNV von der Sperrung nicht betroffen, die Haltestelle werde von den Bussen regulär bedient. Informationen zu aktuellen Verkehrsmeldungen wie etwa Umleitungen oder Ersatzhaltestellen gibt es auch unter www.rnv-online.de/fahrtinfo/verkehrsmeldungen auf der Homepage der RNV im Internet.