Die Unfallstatistik der Polizei hat naturgemäß viele Schattenseiten. Und doch überwog im Zahlenwerk der Inspektion Kusel ein positiver Aspekt: Seit 2019 gab’s „nur“ fünf Verkehrstote, 2022 und 2023 sogar kein einziges Todesopfer zu beklagen. Inzwischen sind aber dunkle Wolken aufgezogen.

Die Jungen rasen, kaum dass sie den „Lappen“ in der Tasche haben. Und die Alten? Machen die Straßen erst recht unsicher: So in etwa lauten die gängigen Klischees.