In der Fußball-Bezirksliga, Gruppe Nord, ist der Ludwigshafener SC seit sechs Spielen ungeschlagen, hat aber an seinem miserablen Saisonstart zu knabbern. Am Sonntag, 16 Uhr, gastiert das Team bei der FG 08 Mutterstadt. Ein wichtiges Duell um Platz fünf.

Setzt man die Zahl der absolvierten Partien in Relation mit den erzielten Treffern, dann ist der LSC die torgefährlichste Mannschaft der Liga. Das liegt am 17 Mal erfolgreichen Torjäger Ibrahim