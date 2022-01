Ludwigshafen rangiert im Standortranking des Unternehmerportals Deutsche Wirtschaft GmbH (DDW) auf Rang 43. Das Portal hat bundesweit 3835 Orte analysiert und diese nach wirtschaftlicher Bedeutung gewichtet.

Der Umsatz aller von DDW gelisteten Top-Unternehmen am Standort Ludwigshafen am Rhein beträgt rund 5,8 Millionen Euro. Die Gesamtzahl der Beschäftigten dieser Unternehmen (weltweit) liegt bei 133.882. In der Stadt haben laut dem Portal 16 der 10.000 wichtigsten Mittelständler Deutschlands ihren Sitz. Damit liegt Ludwigshafen in dieser Kategorie bundesweit auf Rang 75. In der Stadt haben drei der 1485 deutschen Weltmarktführer ihren Standort, allen voran die BASF-Gruppe. Das Unternehmen ist Weltmarktführer unter anderem für Chemikalien, Kunststoffe und Autolacke. Die BASF ist – wenig überraschend – das wichtigste Unternehmen in der Stadt.

BASF investiert in Zukunftsmärkte

Auch ausländische Investoren zieht es nach Ludwigshafen. Aus der Liste der Unternehmen in Auslandsbesitz finden sich laut Ranking zwölf Unternehmen am Standort. Dazu zählt etwa Process Automation Solutions GmbH, das mit ATS Automation Tooling Systems Inc. einen Eigentümer aus Kanada hat. Ludwigshafen hat zudem sechs der von DDW ermittelten Unternehmen in Trend- und Zukunftsmärkten am Standort. Darunter findet sich abermals die BASF-Gruppe, die sich etwa mit autonomem Fahren und Batterietechnologie beschäftigt.

Die BK Giulini GmbH mit der Gründung im Jahr 1823 gilt als ältestes Unternehmen der Stadt, die Stifts-Apotheke (Firma Medpex, gegründet 2005) als das jüngste. Die Versandapotheke gehört zu den größten deutschen Onlinehändlern in diesem Segment und erwirtschaftet mit 300 Mitarbeitern einen Umsatz von 140 Millionen Euro, womit sie zu den Top 10 der umsatzstärksten Firmen der Stadt gehört.