Ein betrunkener 25-Jähriger hat am späten Samstagabend am Hauptbahnhof mit einem Stein eine Glasscheibe eingeworfen und sich danach mit der Polizei angelegt. Gegen 23.30 Uhr wurden Polizisten wegen einer Sachbeschädigung zum Hauptbahnhof gerufen. Sie fanden auch den 25-Jährigen, der mit einem Stein eine Glasscheibe eingeworfen hatte. Doch als sie seine Personalien aufnehmen wollten, reagierte der 25-Jährige sehr aggressiv, und er nahm eine Kampfhaltung ein. Die Polizisten drohten ihm damit, einen Taser (Elektroschockpistole) einzusetzen und konnten ihn dann zu Boden bringen. Trotzdem wehrte sich der 25-Jährige weiterhin sehr heftig. Deshalb drohten die Polizisten ein zweites Mal mit dem Taser. Jetzt gelang es, den Randalierer an Armen und Beinen zu fesseln. Da der Mann aber sehr aggressiv blieb, wurde er über Nacht in Gewahrsam genommen. Wie sich herausstellte, war der 25-Jährige betrunken. Ein Test ergab 1,05 Promille. Beim Einsatz zog er sich eine Beule an der Stirn zu. Gegen den 25-Jährigen wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.