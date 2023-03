Mit dem anbrechenden Frühling im März hängen in Oggersheim zwei wichtige Ereignisse zusammen. Die Wallfahrtskirche wird nach dem Brand in der Loretokapelle am 28. September 2022 anlässlich des Wallfahrtstags des Heiligen Josef am 18. März wieder geöffnet. Die Gottesdienste finden wie gewohnt statt. Für die Loretokapelle innerhalb der Kirche sind aufwendige Reinigungs- und Restaurationsverfahren geplant. Darum bleibt das kleine Häuschen der Heiligen Familie von Nazareth für längere Zeit geschlossen. Die Loretokapelle ist eines der ältesten und bedeutendsten Baudenkmäler der Industriestadt Ludwigshafen.

Pater Wojciech Kordas Archivfoto: Moray

Vor 30 Jahren sind an der Wallfahrtskirche die deutschen Patres aus der Würzburger Franziskaner-Minoriten-Provinz verabschiedet und die polnischen Mitbrüder aus der Krakauer Franziskaner-Minoriten-Provinz willkommen geheißen worden – dieser 30-jährige seelsorgerische Aufenthalt im Oggersheimer Kloster soll im Juni gefeiert werden.

Barocke Kapelle

Das Männerordensleben in Oggersheim ist von Anfang an mit der Betreuung der Loretokapelle verbunden. Diesen Auftrag bekamen die Ordensleute von den Kurfürsten. Pfalzgraf Joseph Carl Emmanuel ließ in Oggersheim 1720 ein Schloss mit Parkanlage und Loretokapelle erbauen. Kurfürst Carl Theodor und seine Gemahlin Elisabeth Auguste kümmerten sich um den erworbenen Besitz weiter und ließen die barocke Kapelle mit der monumentalen Kirche frühklassizistischer Architektur überbauen. Durch den Einmarsch französischer Revolutionstruppen 1793 endete die religiöse Glanzzeit in Oggersheim. Das Schloss brannte ab. Die Wallfahrtskirche blieb jedoch erhalten. Das Kloster wurde nach der französischen Besatzung von König Ludwig I. seinem eigentlichen geistlichen Zweck wieder übergeben und am 1. März 1845 feierlich neu eröffnet.

Der Autor

Pater Wojciech Kordas (57) ist Guardian der Oggersheimer Franziskaner-Minoriten und leitender Pfarrer in der Oggersheimer Pfarrei Hl. Franz von Assisi.