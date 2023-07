Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Beatles haben ein „Ticket to Ride“ gelöst und sind in der Pfalz gelandet. Norbert Ebel und die Sachs-Band kündeten in der Ludwigshafener Melanchthonkirche erzählerisch und musikalisch von dieser ganz besonderen „Magical Mystery Tour“.

Die Beatles seien populärer als Jesus, hat John Lennon einmal festgestellt, und das wurde ihm und den Seinen sehr übel genommen. Besonders im Süden der USA wurden sie der