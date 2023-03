Eine nicht alltägliche Tour außerhalb des normalen Wanderprogramms bietet die Ortsgruppe Ludwigshafen-Mannheim des Pfälzerwald-Vereins (PWV) ihren Mitgliedern und Freunden an: Wanderführer Jürgen Schwichtenberger organisiert am 16. Mai (Dienstag) eine Eintagesfahrt zur US-Airbase Ramstein mit informativer Rundfahrt in der Militäranlage und Flugzeugbesichtigung. Die mindestens 15 und maximal 40 Teilnehmer fahren vom Hauptbahnhof Mannheim aus um 7.38 Uhr nach Kaiserslautern und steigen dort um 8.40 Uhr in den Zug nach Ramstein um, das sie um 8,58 Uhr erreichen. Von dort aus geht es in einem angemieteten Bus durch das Militärgelände. Die Buskosten belaufen sich pro Person auf 15 bis 40 Euro – je nach Teilnehmerzahl. 50 Prozent der Buskosten übernimmt die Ortsgruppe. Dem Aufenthalt in der US-Airbase schließen sich eine Sechs-Kilometer-Wanderung und eine Gasthaus-Einkehr an.

Fotografieren nicht erlaubt

Meldeschluss für diese ungewöhnliche Zusatzveranstaltung des PWV ist am 11. April. Meldungen per E-Mail sind möglich unter info@pwv-luma.de oder hsoob@web.de. Meldungen nimmt auch die PWV-Geschäftsstelle in der Maxstraße (Telefon 0621 516859) jeden Dienstag von 10 bis 12 und Freitag von 16 bis 18 Uhr entgegen. Die Teilnehmer müssen bei der Anmeldung Vornamen, Familiennamen, Geburtsdatum, Nationalität und Ausweisnummer angeben. Vor Ort ist auch ihre Versicherung per Unterschrift erforderlich, dass sie während des Aufenthalts in dem Militärlager nicht fotografieren.