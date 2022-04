In Ludwigshafen ist der Protest gegen die staatliche Corona-Politik zum Stillstand gekommen. Nach Angaben des für die Vorder- und Südpfalz zuständigen Polizeipräsidiums Rheinpfalz waren am Ostermontag keine sogenannten Montagsspaziergänger unterwegs. In der Hochphase hatten in der Innenstadt 85 Menschen protestiert. Auch im Rhein-Pfalz-Kreis flaut die Resonanz weiter ab. 19 Demoteilnehmer zählte die Polizei am 17. April: neun in Mutterstadt, sechs in Schifferstadt, vier in Dannstadt. Bis zu 160 Teilnehmer waren es noch vor wenigen Wochen in weiteren Gemeinden. Elf Demonstranten waren in Frankenthal, 17 in Speyer unterwegs. Alle Demos waren nicht angemeldet und verliefen laut Polizei störungsfrei.

Insgesamt 180 Protestierende

Insgesamt vermeldet die Polizei für ihren gesamten Zuständigkeitsbereich rund 180 sogenannte Spaziergänger, 1600 waren es in der Hochphase des Protests. Die nicht angemeldeten Versammlungen verliefen überall ohne Zwischenfälle. Seit Mitte Dezember protestierten in Vorder- und Südpfalz knapp 25.000 Menschen gegen die Corona-Politik.