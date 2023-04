Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Tausche Kochbuch gegen Krimi: Demnächst ist das in der Melm und in der Notwende möglich. Zum Start des Projekts „SeNoMe plus“ der Altenhilfe Vorderpfalz des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am 16. September sollen gleich drei öffentliche Bücherregale platziert werden.

Eines der Bücherregale ist ein ausrangierter Kühlschrank, der aktuell auf Vordermann gebracht wird und in dem demnächst anstatt Käse und Milch Bücher unterschiedlichster