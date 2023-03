Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nicolas Mayr vom TC Mutterstadt und Valeria Pinto (TC Heddesheim) siegten in der Elitekonkurrenz bei den elften VR Bank Open des TC Mutterstadt. Das Leistungsklassen-Turnier war nach langer Turnierpause in diesem Sommer das erste seiner Art in der Pfalz.

„Wir haben lange überlegt, ob wir das Turnier durchführen. Dann haben wir es von der Anzahl der Meldungen abhängig gemacht“, erklärte Turnierdirektor Lennart Nies. „Ab 50 Meldungen