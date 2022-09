Der Prototyp eines Akku-Hybrid-Triebwagens des Bahnfahrzeugherstellers Stadler war am Freitag erstmals in der Pfalz zu sehen. 44 Serientriebwagen dieses Typs sollen ab Ende 2025 in weiten Teilen von West- und Südpfalz die heute dort eingesetzten Dieseltriebwagen ablösen. Anlässlich des Jubiläums „175 Jahre Eisenbahn in Rheinland-Pfalz“ fuhr der Stadler-Triebwagen als Sonderzug von Ludwigshafen nach Neustadt. 1847 wurde die Bahnstrecke von Ludwigshafen nach Neustadt mit dem Seitenast von Schifferstadt nach Speyer eröffnet. In Vertretung der erkrankten Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) betonte Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos) die Bedeutung der Eisenbahn für die Entwicklung Ludwigshafens.

Thewalt würdigte, dass angesichts der Ludwigshafener Hochstraßenproblematik die Kapazitäten in S-Bahn-Zügen aufgestockt worden sind. Er verwies aber darauf, dass weitere Verbesserungen abhängig von einer Erhöhung der Regionalisierungsmittel durch den Bund seien. Letzteres bestätigte die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne). Sie betonte, dass eine Verbesserung des Bahnangebots eine wichtige Maßnahme für den Klimaschutz sei.