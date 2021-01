Bei einem Einsatz am Samstagnachmittag in Böhl-Iggelheim mussten Polizisten einen Taser (Elektroschockpistole) einsetzen, um einen Randalierer überwältigen zu können. Wie die Polizeiinspektion Schifferstadt mitteilt, war der 28-Jährige mit Familienangehörigen in Streit geraten. Der Konflikt sei eskaliert. Laut den Polizisten befand sich der Mann in einem „psychischen Ausnahmezustand“. Sein Verhalten sei daher unberechenbar und eine Gefahr für andere nicht auszuschließen gewesen. Da der 28-Jährige nicht auf die Anweisungen der Polizisten reagierte, konnte er nur durch den Taser-Einsatz gefesselt und anschließend in Gewahrsam genommen werden.