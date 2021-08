Während der Aufnahme eines Verkehrsunfalls am Goerdelerplatz im Hemshof sind am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter von vier am Unfall unbeteiligten Jugendlichen massiv beleidigt worden. Wie die Polizei mitteilt, wird gegen die Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren jetzt wegen Beleidigung ermittelt. Alle vier seien ihren Eltern übergeben worden.