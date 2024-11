Bei Kontrollen der Polizeidirektion Ludwigshafen am Dienstag zwischen 15 und 21 Uhr in Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer sowie im Rhein-Pfalz-Kreis wurden insgesamt 478 Fahrzeuge gecheckt. Gegen elf Personen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet: wegen des Verdachts des Fahrens unter Einfluss von Alkohol oder Drogen. Betroffene müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr nach dem Strafgesetzbuch, beziehungsweise einem Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz verantworten. Drei Kontrollierte waren nicht im Besitz eines Führerscheins. Darüber hinaus wurden zwei Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet sowie zwei Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Zwei Pkw-Fahrer benutzten verbotswidrig ihr Mobiltelefon, 17 Personen waren nicht angeschnallt.

Alarmierende Statistik

Wie wichtig Verkehrssicherheitsarbeit sei, zeige die Statistik: Während die Anzahl an festgestellten Fahrten unter Alkoholeinfluss im Bereich der Polizeidirektion Ludwigshafen mit 236 (zuvor 273) im ersten Halbjahr 2024 leicht um 13,6 Prozent gesunken ist, wurde bei Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss im Vergleich zum Vorjahr ein deutlicher Anstieg um 70 auf 216 Fälle (+47,9 Prozent) registriert.