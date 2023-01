An einer Kontrollstelle der Polizei an der ABB-Brücke in Fahrtrichtung Vogelstang hat der Fahrer eines VW Golf ein spektakuläres Wendemanöver hingelegt. Anschließend entfernte sich der Wagen mit quietschenden Reifen in Richtung Innenstadt. In der Grenadierstraße auf Höhe des Turley-Platzes flüchtete ein Mann laut Polizei aus dem Fahrzeug. Er konnte jedoch kurze Zeit später gestellt werden. Bei dem 16-Jährigen seien geringe Mengen Betäubungsmittel gefunden worden, hieß es. Der Jugendliche war allerdings ersten Ermittlungen zufolge vermutlich nicht der Fahrzeugführer. Der mutmaßliche Fahrer, der das Betäubungsmittel wohl an den Jugendlichen abgab, konnte kurze Zeit später in einem Hotelzimmer angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der Jugendliche wurde seinen Eltern übergeben. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei übernommen. Zeugenhinweise: Telefon 0621 174 4444.