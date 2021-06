Nachdem am vergangenen Samstag eine 25-Jährige nach einem Sturz aus einem Hotelfenster in der Bahnhofstraße (Mitte) schwer verletzt wurde, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen nach eigenen Angaben die Ermittlungen zu den Umständen des Sturzes aufgenommen. Die Frau soll, wie berichtet, aus einem Fenster im ersten Obergeschoss eines Hotels aus etwa fünf Metern Höhe auf den Gehweg gestürzt sein. Da sie bislang noch nicht das Bewusstsein wiedererlangt hat und nicht befragt werden konnte, bitten Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat sich am Samstagmorgen gegen 9.20 Uhr an dem Hotel in der Bahnhofstraße gegenüber der Rhein-Galerie aufgehalten? Wer hat den Sturz der Frau beobachtet oder kann Hinweise zum Geschehenen geben? Telefon 0621/963-2773.