Die Polizei sucht nach einer 15-jährigen Jugendlichen aus Ludwigshafen. Das Mädchen wird seit Freitagabend vermisst.

Nach Angaben der Polizei verließ die Jugendliche am 29. Mai gegen 22 Uhr ihre Wohnanschrift. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Die bisherigen Suchmaßnahmen blieben erfolglos.

Die Vermisste ist etwa 1,59 Meter groß, wiegt rund 74 Kilogramm und hat lange dunkelblonde bis braune Haare. Auffällig ist eine Narbe am Zeigefinger der linken Hand.

Ein Foto der Vermissten hat die Polizei unter folgendem Link veröffentlicht: https://www.polizei.rlp.de/fahndung/detailansicht/default-d61d7cf500b95089e64a00d380db21d6

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefon 0621 963-24150 entgegen. Wer die Jugendliche sieht, soll umgehend die Polizei über Notruf 110 verständigen.