Die Polizei sucht nach dem 16 Jahre alten Thar S., der seit Donnerstag vermisst wird. Er sollte nach Polizeiangaben Ende März zusammen mit seinen Eltern und Geschwistern abgeschoben werden, rannte dabei aber weg. Seitdem ist unbekannt, wo er sich aufhält und wie es dem Jugendlichen geht. Gegen die Abschiebung der insgesamt fünfköpfigen jesidischen Familie nach Armenien war in der Ludwigshafener Innenstadt protestiert worden. Gruppen aus Politik und Gesellschaft hatten das Vorgehen der Ausländerbehörde der Stadt kritisiert. Nun stellte der in Ludwigshafen lebende Großvater des flüchtigen 16-Jährigen der Polizei zufolge eine Vermisstenanzeige, da sich Thar seit der Abschiebung nicht mehr gemeldet habe. Auch die Eltern und Geschwister hätten keinen Kontakt mehr zu ihm. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen in den letzten fünf Wochen konnten weder der Aufenthaltsort des Jugendlichen festgestellt noch Kontakt mit ihm aufgenommen werden. Bei vermissten Minderjährigen geht die Polizei grundsätzlich von einer Gefahr für Leib oder Leben aus. In Absprache mit den Angehörigen appellieren die Ordnungskräfte daher nun an Thar: „Die Polizei muss mit Dir unmittelbar in Kontakt treten, um zu überprüfen, ob es Dir gut geht und keine Gefahr für Leib oder Leben besteht. Melde Dich bitte hierzu schnellstmöglich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen, Telefon 0621/963-2773.“