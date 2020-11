Mit Hilfe einer Stromstoßpistole (Taser) hat die Polizei am Samstag einen Randalierer in Oggersheim festnehmen können. Laut Polizeibericht hatte der 34-Jährige gegen 17.30 Uhr zunächst in seiner Wohnung in der Gustav-Stresemann-Straße randaliert. Dann ging er ins Freie und stieß ein Motorrad um. Schließlich wollte er einen Passanten schlagen und stieß eine Passantin zu Boden. Gegenüber einer alarmierten Polizeistreife zeigte sich der Mann aggressiv. Da er sich nicht beruhigen ließ und die Beamten befürchteten, dass er weitere Straftaten begehen könnte, wollten sie ihn Gewahrsam nehmen. Dabei wehrte sich der 34-Jährige. Die Beamten drohten daraufhin mit dem Taser-Einsatz. Dies zeigte Wirkung: Der Mann ließ sich widerstandslos fesseln. Weil er äußerte, sich etwas antun zu wollen, wurde der 34-Jährige in die Psychiatrie eines Krankenhauses eingeliefert. Gegen den Mann wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzung, versuchter Körperverletzung und Sachbeschädigung erstattet. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621/9632403.