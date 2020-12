Die Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch in der Carl-Bosch-Straße (Nord/Friesenheim) zwei Männer festgenommen, die in einen Imbisswagen einbrechen wollten. Ein Zeuge hatte die Polizei gegen 1.30 Uhr informiert. Als die Polizisten am Tatort eintrafen, erwischten sie einen 40- und einen 47-Jährigen. Der 40-Jährige wollte zunächst fliehen, ließ sich aber festnehmen, als die Polizisten mit einem Taser drohten. Beide Männer kamen mit zur Dienststelle. Sie waren schön öfter wegen ähnlicher Delikte aufgefallen, so die Polizei. Da der 40-Jährige über keinen festen Wohnsitz verfügt, blieb er in Gewahrsam und wurde noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt. In einem beschleunigten Verfahren wurde er zu fünf Monaten Haft auf Bewährung sowie einer Geldstrafe verurteilt.