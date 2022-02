17 Wochen lang haben 301 Schüler beim Planspiel Börse der Sparkasse Vorderpfalz teilgenommen. Die Aufgabe der 118 Spielgruppen aus Ludwigshafen, Speyer und dem Kreis war es, das fiktive Startkapital von 50.000 Euro durch gezielte Investitionen in 175 vorgegebene Wertpapiere zu vermehren. Nach dem letzten Börsentag am 31. Januar hat die Sparkasse Bilanz gezogen und die Gewinner ermittelt. Den – auch landesweit – höchsten Depotstand generierte die Spielgruppe „Luftpump“ vom Carl-Bosch-Gymnasium in Ludwigshafen. Sie erhöhte ihr Startkapital von 50.000 auf 57.983,97 Euro. Den zweiten Platz erarbeitete sich die Spielgruppe „BLTrading“ von der BBS Wirtschaft 1 in Ludwigshafen mit einem Depotwert von 53.080,16 Euro. Das Schülerteam „cashraus“ vom Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) Ludwigshafen sicherte sich mit einen Depotwert von 53.001,92 Euro Rang drei. Den Nachhaltigkeitspreis sahnte ebenfalls ein THG-Team ab – mit einem Ertrag von 1.380,18 Euro.