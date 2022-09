Am 4. Oktober beginnt das nächste Online-Lernspiel „Planspiel Börse“, das auch die Sparkasse Vorderpfalz fördert. Mit einem fiktivem Startkapital von 50.000 Euro können Teilnehmer bis Ende Januar die Geldanlage in Wertpapieren kostenlos simulieren und risikofrei Einblicke in wirtschaftliche Zusammenhänge und die Funktion der Börse gewinnen. Zum Spielende werden alle Depots verglichen. Es winken Geldpreise im Gesamtwert von 1500 Euro, Teams mit dem höchsten Nachhaltigkeitsertrag erhalten zusätzlich 300 Euro. Die bundesweit besten Teams werden zur Siegerehrung nach Frankfurt eingeladen. Wie an der realen Börse wird es beim Planspiel Börse darauf ankommen, täglich die Kurse zu beobachten, Wirtschaftsmeldungen zu lesen und Entscheidungen zu treffen. Weitere Informationen und kostenlose Anmeldung im Internet auf der Seite www.planspiel-boerse.de.