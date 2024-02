Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass immer mehr 15-Jährige an einfachen Matheaufgaben scheitern und Deutschland bei der jüngsten Pisa-Studie so schlecht abschneidet wie nie, überrascht Schulleiter Volker Knörr nicht. Was aus seiner Sicht helfen würde und warum die Diesterweg-Realschule dieses Jahr vielleicht etliche neue Fünftklässler abweisen muss.

Immer mehr Kinder, die „ohne Grundschulabschluss“ an die Realschule kommen, immer mehr Jugendliche, die sie am Ende ohne Abschluss verlassen und immer mehr krankheitsbedingte