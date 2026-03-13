Mehr als 500 Euro hat ein Senior an Telefonbetrüger verloren. Der Mann wurde Opfer sogenannter Ping-Anrufe, bei der Sondernummern – oft aus dem Ausland – nur kurz anklingeln, um einen kostenpflichtigen Rückruf zu provozieren. Wie die Polizei am Freitag berichtete, hatte der Senior in den vergangenen drei Monaten mehrfach Sonderrufnummern mit der Vorwahl 00870 zurückgerufen und dabei hohe Kosten verursacht. Laut Bericht hatte der Geschädigte die Nummern auf seinem Telefon als verpasste Anrufe angezeigt bekommen. Insgesamt fielen dadurch mehr als 500 Euro an Gebühren auf seiner Telefonrechnung an. Die Polizei rät, bei unbekannten Nummern nicht zurückzurufen und unerwünschte Rufnummern im Smartphone oder Router zu blockieren. Auf der Webseite der Bundesnetzagentur können Ping-Anrufe unter www.bundesnetzagentur.de gemeldet werden.