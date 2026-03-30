Die Spargelsaison 2026 in der Pfalz ist eröffnet. Wie der Pfalzmarkt in Mutterstadt mitteilt, wird seit Mitte März in der Region Spargel geerntet, der nun bundesweit verfügbar ist. Am Montag habe zudem die Vermarktung des „Pfälzer Frühlingsspargels“ für den Lebensmitteleinzelhandel und den Großhandel begonnen. Damit stehe das beliebte Gemüse pünktlich zu den Osterfeiertagen in den Supermärkten bereit.

Die ersten Spargelstangen wurden bereits am 13. März in der Pfalz gestochen, teilt die Pfalzmarkt eG weiter mit. „Die ersten und ganz frühen Spargel, die wir über die Handelsplattform in Mutterstadt verkaufen, gehen alljährlich vorwiegend an Großmärkte und Kunden aus der regionalen und überregionalen Gastronomie. Mit dem Beginn der bundesweiten Vermarktung an den Lebensmitteleinzelhandel sorgen wir – als besonders frühe Anbauregion – jetzt mit dafür, dass heimischer Spargel noch vor Ostern ins Angebot der Supermärkte gelangen kann“, zitiert die Genossenschaft ihren Mitarbeiter Hugo Da Mota.