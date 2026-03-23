Im vorletzten Spiel der Pfalzliga-Saison war der TTC Pirmasens Gast in Mutterstadt. Die Gäste wollten im „Finale“ ihre Chance auf den Klassenverbleib nutzen.

Nervorsität prägte von Beginn an die Partie. Etwas überraschend konnte Mutterstadt seine gewohnte Doppelstärke nicht auf den Tisch bringen und geriet in Rückstand. Lediglich Harald Schmitz/Jonas Reichling punkteten. Rolf Ludwig setzte sich gegen den Abwehrstrategen Sebastian Stumptner hauchdünn durch, Pirmasens konterte und holte sich drei Spiele in Folge (2:5). Das hintere Paarkreuz mit Harry Schmitz und Jonas Reichling hielt den TTV aber im Spiel, mit einem 4:5 -Zwischenstand ging es in den zweiten Durchgang.

Im vorderen Paarkreuz gab es zwei Fünf-Satz-Spiele, jedes Mal hatte erneut Pirmasens die besseren Karten. Durch die Punkteteilung in der Mitte – hier setzte sich Karl-Heinz Klapper gegen Michael Maron durch – hieß es 5:8 aus Mutterstadter Sicht. Da nur ein Unentschieden den Relegationsplatz vermeiden würde, mussten also alle drei verbleibenden Spiele gewonnen werden. Harry Schmitz setzte sich mit 3:1 gegen Becker durch, Jonas Reichling hatte wenig Mühe gegen Podgorski. Der Druck lag auf dem Schlussdoppel. Klapper/ Frank Schulz unterlagen im ersten Satz mit 10:12. Danach lief es dann besser, am Ende gingen drei Sätze in Folge mit 11:8 an Mutterstadt. „Wir haben das erhoffte Remis erreicht“, freute sich Kapitän Frank Schulz nach dem Spiel.

Zweite Partie verloren

Im Nachholspiel beim TTC Oppau lag der TTV Mutterstadt schnell mit 3:0 in Führung. Völlig unbeeindruckt sicherte sich Oppau in der Folge die drei Einzel. Karl-Heinz Klapper sorgte für den ersten Einzelerfolg, aber Oppau zog vorbei (5:4). Im zweiten Durchgang siegte mit überzeugender Leistung Marvin Martin gegen Markus Zeitz sowie Frank Schulz gegen Tobias Ahollinger, bevor Oppau den 9:6-Endstand herstellte.

In einer von Verletzungen geprägten Saison erreicht Mutterstadt das Minimalziel Klassenverbleib am letzten Spieltag. „Besonders ärgerlich waren natürlich die durch einen Aufstellungsfehler verschenkten zwei Punkte in der Vorrunde“, so Schulz. „Es bleibt zu hoffen, dass es in der nächsten Saison problemlos läuft, damit der TTV ein besseres Gesamtergebnis erreichen kann.“