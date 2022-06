Neuer Name, zwei Veranstalter und ein Programm mit vielen Höhepunkten: Auf dem Vorplatz der Eberthalle wird sich beim Pfalzfest nicht nur ein unübersehbares Riesenrad drehen.

Zwei Feuerwerke, jede Menge Musik und „Fahrgeschäfte, wie sie noch nie in Ludwigshafen zu sehen waren“ – das alles versprechen Schausteller Andreas Göbel und Christoph Keimes, Geschäftsführer der Marketinggesellschaft Lukom, im Vorfeld einer besonderen Premiere. Das Pfalzfest vom 16. bis 26. Juni auf dem Vorplatz der Eberthalle ersetzt das gewohnte Parkfest.

Unübersehbar wird sich dort das 48 Meter hohe Riesenrad der Schaustellerfamilie Göbel drehen. „Für das neue Format haben zwei starke Partner zusammengefunden“, sagt Keimes. Deshalb ruhe auch die Marke „Parkfest“. „Das war eine reine Lukom-Veranstaltung.“ Mit dem neuen Namen wolle man unterstreichen, dass etwas Neues, Größeres entstanden ist. „Und weil ausschließlich Pfälzer Wirte mit dabei sind, haben wir den Namen ,Pfalzfest’ gewählt“, erklärt Göbel.

Drei bekannte Festwirte

Es sei ein Fest in Ludwigshafen, aber ein Fest für die Pfalz, betont Keimes. Das werde schon deutlich bei den drei Festwirten, die allesamt vom Wurstmarkt und namhaften Festen aus der Umgebung bekannt sind. Das zeigt sich zudem in der Musikauswahl: Die „Anonyme Giddarischde“ fehlen ebenso wenig wie „Horsch mol hi“, die ebenfalls im Bier- und Weindorf gebucht sind. Hier steht wie immer die Festbühne. „In den anderen Dörfern ist eher eine Ruhezone“, so Göbel.

Insgesamt ziele das Fest auf alle Altersklassen als Zielgruppe ab. „Wir wollen mit unserem Angebot ganze Familien ansprechen. Genau das ist das Typische an einem Volksfest“, findet Göbel. Der Wormser selbst fühlt sich seit den 1960er- Jahren mit dem Ludwigshafener Festgelände verbunden. „Für uns ist das einer der schönsten Plätze in Deutschland“, versichert er und spricht damit auch im Namen seiner Kollegen. Deshalb hatte er sich gerne engagiert. Und auch die Schausteller würden sich gewaltig ins Zeug legen.

Jeden Tag etwas Besonderes

So beginnt das neue Fest bereits am Feiertag, 16. Juni, mit Freifahrten für alle. Ab 14 Uhr können die Besucher bis 14.30 Uhr die Fahrgeschäfte kostenlos testen. Einen Tag später beginnt das Fest offiziell mit dem Fassbieranstich am Riesenrad. Um 22.30 Uhr startet das erste der beiden Feuerwerke. Und ab dann ist an jedem Tag etwas geboten. Das gilt nicht nur für den Vergnügungspark, der mit rund 80 Beschickern so groß ist wie nie. Es gibt Gewinnspiele, einen Oma-Opa-Enkel-Tag am 21. Juni, einen Familientag mit halben Preisen am 22. Juni und viele weitere Aktionen. „Und jeden Tag gibt es ein Musikprogramm im Bier- und Weindorf mit den Höhepunkten an den Wochenenden“, wirbt Göbel.

Er und Keimes hoffen nun auf viele Besucher. Die Vorzeichen dafür sind offenbar gut. „Das zeigen die Erfahrungen aus den ersten großen Festen in diesem Jahr: Die Menschen wollen wieder feiern.“

Noch Fragen?

Geöffnet hat das Pfalzfest täglich von 14 bis 22 Uhr, freitags und samstags bis 23 Uhr und sonntags bereits ab 13 Uhr.