Günther Schön, Lehrer für Mathematik, Biologie und Informatik am Ludwigshafener Geschwister-Scholl-Gymnasium, wird am heutigen Montag in Berlin bei der Preisverleihung zum bundesweiten Wettbewerb „Deutscher Lehrkräftepreis“ ausgezeichnet. Er ist der einzige Preisträger aus Rheinland-Pfalz in der Kategorie „Ausgezeichnete Lehrkräfte“.

Über 8500 Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler beteiligten sich alljährlich am Wettbewerb „Deutscher Lehrkräftepreis“