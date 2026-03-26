Der Historische Verein lädt für den 23. April zu einem Abend unter dem Motto „Bei uns in de Palz“ mit den Sängern Monji El Beji und Uli Valnion im Historischen Rathaus ein.

Monji El Beji ist vielen als Sänger der Musikgruppen Fine R.I.P. und Woifeschdkänisch sowie als Hauptdarsteller des zweiten Teils der „Hiwwe wie Driwwe“-Filme bekannt. Neuerdings ist er auch als Theaterschauspieler in dem Stück „Zu bleed zum Eerw“ des Boulevardtheaters Deidesheim zu sehen und gab im Capitol Mannheim den König Herodes in „Jesus Christ Superstar“.

Der Pfälzer Liedermacher Uli Valnion ist ebenfalls sehr bekannt: Er pflegt vor allem das Arbeiter-Liedgut, singt von Frieden, Zusammenhalt und Gleichberechtigung. Er wurde 2024 mit dem Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz geehrt.

Die Sänger werden nach Angaben des Vereins abwechselnd musikalische Highlights darbieten und auch das ein oder andere Lied gemeinsam singen. Zwischen den Liedern soll es humorige Einlagen geben, es darf also gelacht werden.

Tickets kosten 19 Euro, für Mitglieder 17 Euro. Anmeldung im Netz unter eveeno.com/115860010.